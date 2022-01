Črnogorci na kolena spravili še Hrvate Sportal Po dnevu premora se danes na Madžarskem in Slovaškem nadaljuje evropsko prvenstvo v rokometu. Po ekspresnem slovesu Slovencev v prvem delu prvenstva, v boj za končni uspeh ostaja še 12 reprezentanc. Črnogorci, ki so Slovence poslali domov po skupinskem delu tekmovanja, so danes na kolena spravili še Hrvate. Na sporedu je še nekaj poslastic, med drugim se bo Nemčija pomerila s Španijo.

