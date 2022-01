Levica in desnica se norčujeta iz preteklosti: Dražgoše so skrajno spolitiziran kraj nesrečnega pobo Reporter Slovenska politika levega in desnega spektra se norčuje iz preteklosti in jo izrablja za svoje politične boje. Narobe je, da se spomin na drugo vojno in pogosto tudi osamosvojitev uporabljata za politične bitke. Narodnoosvobodilni boj ni in ne more biti d

Sorodno



















Oglasi