Posegi v zakonodajo, ki jim nasprotuje celo stroka: 'Nepremišljeno, neutemeljeno, škodljivo' 24ur.com Predlagani dopolnitvi kazenskega zakonika, ki skrajšuje zastaralne roke v zadevah gospodarske kriminalitete, med drugim nasprotujejo na Vrhovnem državnem tožilstvu in pravosodnem ministrstvu. Kot pravijo, so rešitve nesistemske in lahko pomenijo ravno nasprotne učinke. V težjih oz. zapletenejših primerih kaznivih dejanj bi pomenile celo neke vrste amnestijo za storilce kaznivih dejanj.

