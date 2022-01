Piše: M.S. Na povabilo Kmečke izobraževalne skupnosti Gorski kotar (KIS) sta se ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek danes, 21. januarja 2022, udeležila delovnega srečanja s predstavniki avtohtone slovenske narodne manjšine v Gorskem kotarju na Hrvaškem, obisk pa je bil namenjen tudi seznanitvi s po ...