Pri Hojsu in Toninu z njim tudi kuhajo, a pri alkoholu so rekorderji na zunanjem ministrstvu Svet 24 Glede na mednarodno pestro leto 2021 so med slovenskimi ministrstvi glede nabavljenih količin alkohola nepresenetljivo rekorderji na ministrstvu za zunanje zadeve, medtem ko je na nekaterih drugih ministrstvih precej bolj presenetljivo vladala popolna abstinenca.





Sorodno













































































Oglasi