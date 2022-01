Gospodarstvo razočarano po današnjem sestanku z zakonodajalci; rešitve za podjetja še ni na vidiku Energetika.NET Predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in gospodarstva so se danes sestali z državnimi sekretarji ministrstva za infrastrukturo (MzI,) ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in finančnega ministrstva (MF), da bi razpravljali o predlogu sheme pomoči najbolj prizadetim podjetjem. Kot je po sestanku izpostavila direktorica GZS Vesna Nahtigal, so od sestanka glede reševanja problematike alarmantne rasti energentov »pričakovali veliko več«, a se razšli z obljubo s strani zakonodajalcev, »da bo tudi gospodarstvo deležno podpore«.

