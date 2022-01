Krimovke znova le v vlogi gledalk SiOL.net Rokometašice Krima Mercatorja so znova v primežu okužb z novim koronavirusom. Kot so sporočili iz ljubljanskega kluba, so tako zaradi porasta okužb morali odpovedati nedeljsko tekmo 11. kroga lige prvakinj v gosteh pri Metzu. Nadomestni termin še ni znan.

