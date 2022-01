Tamara Zidanšek popustila na pragu osmine finala OP Avstralije Celje.info Konjiška teniška igralka je bila na pragu uvrstitve v osmino finala OP Avstralije v Melbournu, a je ob vodstvu 6:4 in 4:1 popustila in izgubila proti Francozinji Alize Cornet. Francozinja je v prejšnjem krogu izločila tudi zmagovalko zaključnega mastersaŠpanko Garbine Muguruzo. Najboljša slovenska teniška igralka je navduševala v prvem in polovico drugega niza. Obračun se je začel nervozno, saj ...

