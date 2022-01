Vinatzer osem stotink pred Noëlom in devet pred Foss-Solevaagom RTV Slovenija Po spremenjenem programu v Kitzbühelu je sobota postala dan za slalomsko tekmo (10. 15 in 13. 45; prenos na TV SLO 2/MMC), saj so zaradi celodnevnega napovedanega sneženja (zapadlo je med 20 in 25 cm snega) drugi smuk prestavili na nedeljo.

Sorodno





Oglasi