Piše: Dr. Jože Možina /odziv na izjavo ZZB 18.1.2022/ Napad Zveze borcev name kot avtorja Utripa je zaskrbljujoč, saj razgalja, da se ta organizacija še vedno ni sposobna soočiti z zmotami svoje preteklosti in pokazati sočutja do tragedije prebivalcev, ki naj bi jih branili. Zveza borcev tudi nima moralne avtoritete, da bi opozarjala na potvarjanje zgodovine na TV Slovenija, saj dejansko že desetl ...