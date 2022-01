Jože Možina je na svoji spletni strani zapisal odgovor na primitivne napade na oddajo Utrip, ki ga objavljamo v celoti. “Napad Zveze borcev name kot avtorja Utripa je zaskrbljujoč, saj razgalja, da se ta organizacija še vedno ni sposobna soočiti z zmotami svoje preteklosti in pokazati sočutja do tragedije prebivalcev, ki naj bi jih branili. Zveza borcev tudi nima moralne avtoritete, da bi opozarja ...