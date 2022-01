Inter se je izvlekel v šampionskem slogu, remi Lazia in Atalante 24ur.com Nogometaši milanskega Interja so v 23. krogu italijanskega prvenstva premagali Venezio z 2:1. Lanski prvaki Serie A imajo po nepopolnem krogu na vrhu lestvice pet točk prednosti pred drugouvrščenim mestnim tekmecem AC Milanom, Venezia pa po novi ničli ostaja na 17. mestu. V večernem derbiju pa so se nogometaši rimskega Lazia in Atalante razšli brez zmagovalca, na koncu je bilo 0:0.

