Izpoved gorskega reševalca: “Prvi priplezajo do njega in sporočijo, da žal tudi njemu ne moremo več Lokalec.si 15. urna reševalna akcija skozi oči gorskega reševalca pripravnika, ki so jo objavili na spletni strani Gorske reševalne zveze Slovenije. Objavljamo jo v celoti: Vzamem termovko in že letim v avto. V mislih sestavljaš opremo, da nebi kaj pozabil. Zapiska ponovni poziv, po katerem takoj sklepaš, da nas čaka nekaj izredno zahtevnega. Pridem na postajo, nekaj reševalcev je že zbranih in nalagajo opre ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hit Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Jože Plečnik

Jan Oblak

Janez Janša

Ilka Štuhec