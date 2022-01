#video V gorah dve smrtni žrtvi; izpoved gorskega reševalca: Težko je, ko izrekaš sožalje svojcem Dnevnik Tudi ta konec tedna je bil v slovenskih gorah črn. Na Stolu so včeraj našli pogrešanega turnega smučarja, ki so ga iskali tudi z brezpilotnim letalnikom in termovizijsko kamero, zaradi nenadnega obolenja pa je življenje izgubil še planinec

