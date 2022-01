Derbi Špancev in Norvežanov, Nemci proti Švedom Sportal Danes bodo v Bratislavi na sporedu tekme 3. kroga drugega dela evropskega prvenstva v rokometu v skupini 2. Ob 15.30 se bo začela tekma med Poljsko in Rusijo, ob 18. uri med Nemčijo in Švedsko, ob 20.30 pa med Španijo in Norveško.

