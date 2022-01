Parni valjak Akiju v slovo: Dobiš toliko ljubezni, kolikor je daš, on pa je dajal in dajal 24ur.com Od velikega in izjemnega glasbenika Akija Rahimovskega so se poslovili tudi njegovi glasbeni kolegi, člani skupine Parni Valjak, ene vodilnih rockerskih zasedb na območju nekdanje Jugoslavije. Ti so v ganljivi objavi na svoji Facebookovi strani med drugim zapisali: "Zapustil nas je Aki, človek, ki je živel za pesem, oder in svoje občinstvo."

Sorodno

















































Oglasi Omenjeni Facebook

korona virus

Parni Valjak Najbolj brano Osebe dneva Anže Lanišek

Peter Prevc

Timi Zajc

Žiga Jelar

Cene Prevc