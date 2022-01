Umrl je francoski modni oblikovalec Thierry Mugler 24ur.com Francoski modni oblikovalec Theirry Mugler je umrl v starosti 73 let, so zapisali na njegovem uradnem Facebook profilu. Najbolj znan je bil po modelih s širokimi rameni in ostrim krojenjem, navdih zanje pa je iskal v glamurju 40. in 50. let prejšnjega stoletja. Njegove kreacije so nosili zvezdniki, kot sta David Bowie in Lady Gaga, leta 2019 pa je oblikoval umetnino, ki jo je nosila Kim Kardashia...

