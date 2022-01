Real že zrl porazu v oči, v zaključku tekme za točko zadela Modrić in Militao 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 22. kroga španskega državnega prvenstva proti Elcheju po razmeroma slabi igri prišli le do točke na Santiagu Bernabeuu. Gostje so vse do 79. minute ohranjali prepričljivo vodstvo z 0:2, nato pa sta na sceno stopila izkušeni vezist Luka Modrić in osrednji branilec Eder Militao, ki sta z zadetkoma vodilnemu moštvu lige - kot že rečeno - priigrala točko.

Sorodno







Oglasi