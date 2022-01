Reševali tri smučarje in enega planinca zurnal24.si Danes, v nedeljo, 23. januarja, so reševali tri smučarje, dva na Voglu in enega na Zelenici, ter enega planinca, ki se je ponesrečil v Dolskem grabnu, navaja Uprava RS za zaščito in reševanje.

