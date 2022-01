Ob 7.14 je v naselju Bukovec v občini Slovenska Bistrica osebno vozilo zapeljalo s cestišča, pri tem se je ena oseba poškodovala. Reševalci NMP so jo oskrbeli in prepeljali v UKC Maribor. Gasilci PGD Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in vpojna sredstva posuli po izteklih motornih tekočinah. Aktivirani so bili tudi prvi posredovalci PGD Zgornja Polskava, a oživljanje ni bilo potrebno, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.