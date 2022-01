Tatum je Washingtonu nasul 51 točk 24ur.com Na vrhu vzhodne konference košarkarske lige NBA je prišlo do menjave vodstva. Nova vodilna ekipa je s 30 zmagami in 17 porazi Miami Heat, ki je s 113:107 premagala Los Angeles Lakers kljub dvojnemu dvojčku LeBrona Jamesa s 33 točkami in 11 skoki.

