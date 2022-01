Dončić s 37 točkami in enajstimi skoki junak Dallasa Primorske novice Luka Dončić je dosegel 37 točk, enajst skokov in devet podaj, Kristaps Porzingis pa 15 točk, osem skokov in šest blokad za novo zmago Dallas Mavericks v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Zasedba iz Dallasa je ugnala Memphis Grizzlies s 104:91. Dallas je s 27 zmagami in z 20 porazi peta najboljša ekipa zahodne konference lige NBA.

