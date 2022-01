Ljubljenec modnih ikon, ki je ljubil dramo na modni brvi (in avtor TISTE obleke Demi Moore) Govori.se "Z žalostjo oznanjamo smrt gospoda Manfreda Thierryja Muglerja. Naj njegova duša počiva v miru," so ob slovesu velikega modnega oblikovalca zapisali njegovi sodelavci na Instagramu. Star je bil 73 let.

Sorodno



















Oglasi