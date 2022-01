Ilka Štuhec in Žan Košir zastavonoši na odprtju ZOI v Pekingu Lokalec.si Alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar na snegu Žan Košir bosta nosilca slovenske zastave na odprtju zimskih olimpijskih iger 4. februarja na stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu. Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije se je tako kot lani na odprtju poletnih iger v Tokiu 2020 odločilo, da bosta nosilca slovenske zastava dva. Lani sta to bila slovenska kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj in igral ...

