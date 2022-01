Ilka Štuhec in Žan Košir nosilca slovenske zastave Primorski dnevnik Alpska smučarka Ilka Štuhec in deskar na snegu Žan Košir bosta nosilca slovenske zastave na odprtju zimskih olimpijskih iger, ki bo 4. februarja na stadionu Ptičje gnezdo v Pekingu. Vodstvo olimpijske reprezentance Slovenije se je tako kot lani na odprtju poletnih iger v Tokiu 2020 odločilo, da bosta nosilca slovenske zastava dva. Lani sta to bila slovenska kajakašica na divjih vodah Eva Terčelj i ...

