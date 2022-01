Medvedka je napadla lovca, ki je pred leti grozil novinarju Možini Nova24TV Koprska policijska uprava je poročala, da je medvedka z dvema mladičema okoli pol dvanajstih napadla 63-letnega moškega na območju med hriboma Baba in Mali Javornik. Napadeni je Benjamin Purger, ki je pred leti grozil Jožetu Možini. Lovci so imeli v nedeljo pogon na divje prašiče, ko so prekrižali pot medvedki z dvema mladičkoma, pa je ta napadla. Medvedka se je lotila lovca Benjamina Purgerja iz ...

