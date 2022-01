Poškodovani lovec: Najprej me je ugriznila v hrbet, nato pa začela vleči za nogo 24ur.com 63-letni lovec, ki ga je v bližini Postojne napadla medvedka je dejal, da ga je najprej ugriznila v hrbet, nato pa ga je še zagrabila za nogo in ga pričela vlečt. V tistem trenutku jo je uspel brcniti v oko, medvedka je popustila in odšla. V Sloveniji imamo bistveno več zveri, kot si ta prostor lahko privošči, pa je dejal državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej ob robu obiska Brkin...

