Furlanija - Julijska krajina odslej na oranžnem seznamu Primorske novice Bistriški policisti so decembra zaznali kaznivo dejanje proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, ko je 63-letni moški iz Ilirske Bistrice prodal manjšo količino konoplje 23-letniku. Med hišno preiskavo so 63-letniku zasegli skupno 534,8 grama konoplje, 21,44 grama kokaina, 9,28 grama mešanice MDMA in heroina, 5,13 grama heroina in 3,26 grama amfetaminov ter več pripomočkov za tehtanje. Droga je bila pakirana v manjše zavitke in je bila namenjena za nadaljnjo prodajo. Po zaključeni hišni preiskavi so 63-letnemu osumljencu odvzeli prostost.

Sorodno

Oglasi