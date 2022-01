Policisti so sinoči na Cesti proletarskih brigad v Mariboru ustavili 40-letnega voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je elektronski alkotest pokazal, da je imel v organizmu 1,01 mg/l alkohola. Zraven tega so ugotovili, da voznik nima vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo, ki ga je vozil, zasegli. Zoper voznika bodo pristojnemu sodišču podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Maribor.