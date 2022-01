Stranke KUL na skupni sestanek povabile Roberta Goloba 24ur.com Opozicijske stranke KUL so Roberta Goloba, ki bo na sredinem kongresu stranke Zelenih dejanj (Z.Dej) kandidiral za predsednika, povabile na skupni sestanek, ki naj bi se zgodil prihodnji teden. Voditelji LMŠ, SD, SAB in Levice so se sicer z Golobom na ločenih sestankih že sestali.

