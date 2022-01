Robert Golob je v oddaji Studio City sinoči tako razjezil Janeza Janšo, da mu je le ta citiral švica topnews.si Robert Golob se je sinoči za oddajo Studio City vnaprej odpovedal sodelovanju z Janševim SDS-om in strankami, ki s SDS-om sodelujejo. Kot je pojasnil, ne želi nikoli sodelovati z nekom, ki širi sovraštvo, jezo in prepir med ljudmi, in v takšnem vzorcu “iz zgodovinske izkušnje” vidi fašizem. Janez Janša mu je na Twitterju citiral švicarsko […]...

Sorodno





































Oglasi Omenjeni Janez Janša

Robert Golob

SDS Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Ana Bucik

Meta Hrovat

Tina Robnik