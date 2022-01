Ločiti je treba med covidnimi bolniki in tistimi, ki so hospitalizirani zaradi drugih bolezni Svet 24 Nekateri že dlje časa poudarjajo, da je treba pazljivo brati podatke o številu hospitaliziranih covidnih bolnikov. Zlasti v dominanci različice omikron pri osebah, ki so v bolnišnico sprejete zaradi drugih težav ali bolezni, šele ob testiranju ob vstopu v bolnišnico odkrijejo, da so pozitivni. V statistiki NIJZ so kljub temu zabeleženi pod rubriko hospitalizirani covidni bolniki.





