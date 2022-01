Bojana Beović: peti val bi lahko začel upadati sredi februarja SiOL.net Po besedah predsednice zdravniške zbornice Bojane Beović bi upad petega vala epidemije covida-19 lahko okvirno pričakovali v sredini februarja. Kot je dejala v izjavi za medije, je treba ločiti med bolniki, ki so v bolnišnice sprejeti zaradi covida-19, in bolniki, ki so hospitalizirani zaradi drugih bolezni, ob tem pa okuženi s koronavirusom.

