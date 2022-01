Vojska v Burkina Fasu odstavila predsednika in razpustila vlado ter parlament RTV Slovenija Uporniški vojaki v Burkina Fasu so na državni televiziji sporočili, da so zajeli in odstavili predsednika Rocha Kaboreja. Prav tako so dejali, da so razpustili vlado in parlament.

