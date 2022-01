Komori z branilcem Alhadhurjem v vratih pošteno namučili Kamerun RTV Slovenija Po Burkini Faso, Tuniziji in Gambiji so si na afriškem prvenstvu v Kamerunu četrtfinale priigrali tudi gostitelji. V osmini finala so v Yaoundeju ugnali Komore z 2:1.

