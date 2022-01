Pfizer in BioNTech začela s klinično študijo cepiva proti različici omikron 24ur.com Farmacevtska giganta Pfizer in BioNTech sta začela s klinično študijo, v kateri bosta ocenjevala varnost in učinkovitost cepiva, ki je usmerjeno proti novi covidni različici omikron. Generalni direktor Pfizerja Albert Bourla je že v začetku leta napovedal, da bo podjetje do marca pripravilo cepivo, ki bo usmerjeno proti omikronu, a bo hkrati ščitilo tudi proti drugim različicam covida-19. V študi...

