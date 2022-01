Dokumentarni film Partizanske smučine Cerkno nocoj ob 21.05 na TV SLO 1 RTV Slovenija Dokumentarec predstavlja dogodek, ki je bil edinstven v takratni okupirani Evropi. To je film o pogumu in silni želji po svobodi in miru, o pravi partizanski zimski olimpijadi, ki si zasluži, da se uvrsti v zgodovino smučanja in vojskovanja na smučeh.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Anže Kopitar

Igor E. Bergant

Žan Košir