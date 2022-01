Dokumentarec Učna ura – nemška generacija Z in holokavst nocoj ob 20.05 na TV SLO 2 RTV Slovenija Dokumentarec nazorno prikaže, kako se današnji najstniki v Nemčiji v okviru javnega šolstva spopadajo s strahotami holokavsta in druge svetovne vojne. Marsikje družba nacizma ne zavrača, skrajna desnica in ksenofobija se celo krepita …

