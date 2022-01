Minister Podgoršek in državni sekretar Harej pričela obisk v Posavski regiji Vlada RS Radeče, Zdole, Artače, Orešje na Bizeljskem, Krško, 25. 1. 2022 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej sta danes začela z obiskom Posavske regije v okviru vladnega regijskega obiska. Minister se je srečal z županom občine Radeče in obiskal kmetiji Bostele in Černelič, državni sekretar Harej pa je obiskal kmetijo Pavlin ter se srečal s predstavniki lokalne akcijske skupine (LAS) Posavje.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Jože Podgoršek Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Zdravko Počivalšek

Ana Bucik

Tomaž Gantar