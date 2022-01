Poslanca Sluga in Lep prestopata k Robertu Golobu SiOL.net Nepovezana poslanca Janja Sluga in Jurij Lep, ki sta na začetku mandata nastopila kot poslanca SMC in DeSUS, sta prestopila v stranko Z.Dej, je včeraj za N1 povedal Robert Golob, ki bo danes na kongresu omenjene stranke kandidiral za predsednika.

