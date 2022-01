Okoli 170 delegatov stranke Z.Dej je na včerajšnjem kongresu potrdilo preimenovanje v stranko Gibanje Svoboda in za njenega predsednika izvolilo gospodarstvenika Roberta Goloba. Potrdili so tudi programska izhodišča, med katerimi Golob izpostavlja podnebno agendo, zdravstvo in zdravstveno krizo ter izzive medgeneracijskega dialoga. Podpredsednica stranke bo pravnica Urška Klakočar Zupančič, genera ...