Opozicijski predlog o energetskih vavčerjih končal zakonodajno pot; vladni naj bi naslovil tudi teža Energetika.NET Čeprav je predlog zakona o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, ki so ga pripravili v poslanskih skupinah SD, LMŠ, Levica in SAB, danes končal zakonodajno pot, so bili sprejeti nekateri sklepi. Tako naj vlada v roku 15 dni med drugim sprejme ukrepe, s katerimi bi začasno znižala prispevke, dajatve in trošarine na energente. - Medtem naj bi vladni predlog zakona o nujnih ukrepih za zajezitev vpliva visokih cen energentov naslovil tudi težave v gospodarstvu, je bilo povedano na današnji plenarni seji državnega zbora (DZ).

