ZPS državo poziva k takojšnjemu reševanju problematike previsokih cen energentov Energetika.NET Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) sicer pozdravljajo predlog ministrstva za infrastrukturo (MzI) o energetskih vavčerjih, a menijo, da to ni dovolj. Pristojne ustanove pozivajo, naj se »lotijo ključnih ukrepov za zmanjšanje zneskov na računih gospodinjstev«, MzI in Agencija za energijo »pa da naj zakonsko uredita stanje glede skupnega odjema, zato da bodo etažni lastniki lahko sklepali pogodbe za porabo energentov kot gospodinjski in ne kot poslovni odjemalci«.

