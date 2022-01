Sodnik Branko Masleša je ogorčen nad pozivom Sodnega sveta, naj pojasni nejasnosti in dvome glede veljavnosti potrdil o diplomiranju in pravosodnem izpitu – kar je sicer vseeno storil. Portal 24ur.com danes poroča, da je vrhovni sodnik po dveh mesecih končno pokazal svojo diplomo s pečatom in pojasnil vse o svoji izobrazbi. “Žalosti me, da je Sodni svet podlegel podtikanjem v nekaterih medijih, k ...