Masleša: Žalosti me, da je Sodni svet podlegel podtikanjem v nekaterih medijih Primorske novice Vrhovni sodnik Branko Masleša je v odzivu na poziv Sodnega sveta, naj razčisti dvome glede svoje izobrazbe, zapisal, da ga žalosti, da je ta organ "podlegel podtikanjem v nekaterih medijih" in da je s tem postavljen v položaj, da se mora braniti pred neresničnimi očitki, ki so po njegovem videnju stvari izključno politično obarvani.

