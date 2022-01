Pahor: Prizadevajmo si za kulturo spominjanja, dialoga in mirnega reševanja sporov RTV Slovenija Predsednik republike Borut Pahor je pred dnevom spomina na žrtve holokavsta pozval, da si za zavarovanje pridobitev miru, varnosti, strpnosti in sožitja vsak dan prizadevamo za tri kulture: spominjanja, dialoga in mirnega reševanja vseh sporov.

Sorodno Oglasi