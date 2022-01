27. januar je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, ko so med drugo svetovno vojno Hitlerjevi nacisti v koncentracijskih taboriščih usmrtili okoli šest milijonov Judov. Na današnji dan pred 77 leti so zavezniki osvobodili nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz blizu Krakova na južnem Poljskem. Med aprilom 1940 in med decembrom 1944 je tam tragično umrlo okoli 1,5 milijona Judov, pa t ...