Ukinitev območij in ukrepov zaradi izbruha HPAI H5N1 (aviarne influence) pri perutnini Vlada RS Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da se z današnjim dnem ukinjajo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepi na teh območjih, ki so bili uvedeni zaradi pojava visoko patogene aviarne influence (HPAI) H5N1 pri perutnini. Zaradi izbruha HPAI pri domači perutnini v občini Slovenska Bistrica je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) 27. 12. 2021 določilo zaščitno in ogroženo območje ter ukrepe, ki se izvajajo na teh območjih.

