Na območju Slovenske Bistrice ne veljajo več ukrepi zaradi vdora ptičje gripe na kmetijo RTV Slovenija Na širšem območju Slovenske Bistrice so ukinili ukrepe, uvedene zaradi pojava ptičje gripe pri domači perutnini. Vdor so potrdili 27. decembra lani. V veljavi pa so ukrepi za celotno državo, ki so vzpostavljeni zaradi gripe pri prostoživečih pticah.

Sorodno















Oglasi