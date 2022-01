V Ljubljani odprli novo točko za covid testiranje, izvajajo hitre in PCR-teste 24ur.com V Ljubljani so vzpostavili novo točko za testiranje na novi koronavirus. Urejena je v vojašnici Edvarda Peperka (EP) v ljubljanskih Mostah. Kot so sporočili z ljubljanske občine, tam izvajajo hitro in PCR-testiranje.

